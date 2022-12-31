Çin'in Mega Su Yönlendirme Projesi Deneme Operasyonuna Başladı

HEFEİ, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en uzun nehri olan Yangtze Nehri'nden Huaihe Nehri'ne suyu yönlendirmeye yönelik bir mega su projesi Cuma günü deneme operasyonuna başladı.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletindeki Yangtze Nehri'nden Huaihe Nehri'ne suyu yönlendirmeye yönelik bir mega su projesinin üzerindeki Pihe Nehri'nin su kemeri görülüyor, 30 Aralık 2022. (Fotoğraf: Liu Junxi/Xinhua)

HEFEİ, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en uzun nehri olan Yangtze Nehri'nden Huaihe Nehri'ne suyu yönlendirmeye yönelik bir mega su projesi Cuma günü deneme operasyonuna başladı.

723 kilometre uzunluğunda ve yapımı altı yıl süren su yönlendirme projesi, Çin'in doğusunda yer alan Anhui Eyaleti ve Çin'in orta kesiminde bulunan Henan Eyaleti'ndeki 15 şehre su sağlayacak. Projenin 50 milyondan fazla kişiye fayda sağlaması bekleniyor.

Bölge sakinlerine su sağlamanın ve gemiciliği geliştirmenin yanı sıra bu proje, tarımsal sulama için de kullanılacak ve hem Huaihe Nehri'nin hem de Chaohu Gölü'nün ekolojik ortamının iyileştirilmesine yardımcı olacak.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletindeki Yangtze Nehri'nden Huaihe Nehri'ne suyu yönlendirmeye yönelik bir mega su projesinin üzerindeki Pihe Nehri'nin su kemeri görülüyor, 30 Aralık 2022. (Fotoğraf: Liu Junxi/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletindeki Yangtze Nehri'nden Huaihe Nehri'ne su yönlendirmeye yönelik bir mega su projesinin Paihekou Geçiş Havuzu'ndan geçen gemiler görülüyor, 30 Aralık 2022. (Fotoğraf: Liu Yucai/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletindeki Yangtze Nehri'nden Huaihe Nehri'ne su yönlendirmeye yönelik bir mega su projesinin Paihekou Geçiş Havuzu'ndan geçen gemiler görülüyor, 30 Aralık 2022. (Fotoğraf: Liu Yucai/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletindeki Yangtze Nehri'nden Huaihe Nehri'ne suyu yönlendirmeye yönelik bir mega su projesinin üzerindeki Pihe Nehri'nin su kemeri görülüyor, 30 Aralık 2022. (Fotoğraf: Liu Junxi/Xinhua)