Çin'in Mayıs Ayı Otomobil İhracatı Bu Yılın Rekorunu Kırdı - Haberler

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Çin'in Mayıs Ayı Otomobil İhracatı Bu Yılın Rekorunu Kırdı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Mayıs Ayı Otomobil İhracatı Bu Yılın Rekorunu Kırdı

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'de sektör verileri, Mayıs ayında ülkenin otomobil ihracatının aylık bazda yüzde 73'lük hızlı bir artışla 2022 yılı rekorunu kırdığını gösterdi.

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'de sektör verileri, Mayıs ayında ülkenin otomobil ihracatının aylık bazda yüzde 73'lük hızlı bir artışla 2022 yılı rekorunu kırdığını gösterdi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, Çin geçen ay, 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 62,3 artışla 245.000 otomobil ihraç etti. Ayrıntılarına bakıldığında bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69,7 artışla 196.000 binek otomobili yurtdışına satıldı. Ticari araç ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,2 artışla 49.000 adede çıktı. Veriler ayrıca yılın ilk beş ayında Çin'in otomobil firmalarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44,7 artışla 969.000 araç ihraç ettiğini gösterdi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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