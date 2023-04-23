Çin'in Mart Ayı Kömür Üretimi Yüzde 4,3 Arttı

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in ham kömür üretimi Mart ayında istikrarlı bir artış kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre ülke Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 420 milyon ton ham kömür üretti.

2023'ün ilk üç ayındaki üretim ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 1,15 milyar ton oldu.

Verilere göre, Çin'in kömür ithalatı Ocak-Mart döneminde bir yıl önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 96,1 artışla 100 milyon ton oldu.