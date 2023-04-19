Çin'in Mart Ayı Elektrik Üretimi Yüzde 5,1 Arttı

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'de her biri yıllık en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,91 milyon ABD doları) ana iş hacmine sahip olan sanayi kuruluşlarının elektrik üretimi Mart ayında yıllık yüzde 5,1 artış kaydetti.

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'de her biri yıllık en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,91 milyon ABD doları) ana iş hacmine sahip olan sanayi kuruluşlarının elektrik üretimi Mart ayında yıllık yüzde 5,1 artış kaydetti.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Meng Wei Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, bu dönemde söz konusu işletmelerin toplam elektrik üretiminin 717,3 milyar kilovat-saate ulaştığını söyledi.

Meng, Mart ayında termik enerji üretiminin yıllık yüzde 9,1, nükleer enerji üretiminin ise aynı dönemde yüzde 4,6 oranında arttığını belirtti.

Güneş enerjisi üretiminin Mart'ta yıllık yüzde 13,9 arttığını belirten Meng, rüzgar enerjisi üretiminin ise yüzde 0,2 yükseldiğini söyledi.

Meng ayrıca yılın ilk çeyreğinde toplam elektrik üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 2,07 trilyon kilovat-saate ulaştığını bildirdi.