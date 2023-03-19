Çin'in Mali Harcamaları Yılın İlk İki Ayında Güçlü Artış Kaydetti

BEİJİNG, 19 Mart (Xinhua) -- Çin'in mali geliri 2023 yılının ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 düşerken, mali harcamaları ise yüzde 7 artış kaydetti.

BEİJİNG, 19 Mart (Xinhua) -- Çin'in mali geliri 2023 yılının ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 düşerken, mali harcamaları ise yüzde 7 artış kaydetti.

Çin Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre veriler, mali harcamaların yoğunluğunun güçlü kaldığını ve insanların geçim kaynağı gibi kilit alanlardaki harcamaların iyi bir şekilde sağlandığını gösteriyor.

Sosyal güvenlik ve istihdam harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarken, bilim ve teknoloji harcamaları yüzde 3,9 artış kaydetti.