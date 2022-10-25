Çin'in Mali Gelirleri Yılın İlk Dokuz Ayında Azaldı

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Salı günü yayınlanan resmi veriler, 2022'nin ilk dokuz ayında ülkenin mali gelirlerinin, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,6 düştüğünü gösterdi.

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Salı günü yayınlanan resmi veriler, 2022'nin ilk dokuz ayında ülkenin mali gelirlerinin, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,6 düştüğünü gösterdi.

Çin Maliye Bakanlığı'na göre, bu dönemde ülkenin mali gelirleri yaklaşık 15,3 trilyon yuanı (yaklaşık 2,13 trilyon ABD doları) buldu.

Katma değer vergisi iadelerinin etkisi hariç tutulduğunda, mali gelir geçen yıla kıyasla yüzde 4,1 büyüdü.

Merkezi hükümet, yüzde 8,6 düşüşle yaklaşık 6,99 trilyon yuan, yerel hükümetler ise yüzde 4,9 düşüşle 8,2 trilyon yuan mali gelir topladı.

Vergi gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,6 düşüşle yaklaşık 12,44 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

Bakanlığa göre, bu dönemde mali harcamalar ise, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 artışla yaklaşık 19,04 trilyon yuanı buldu.