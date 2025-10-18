Haberler

Çin'in Mali Gelirleri 2025'in İlk 9 Ayında Artış Gösterdi

Çin'in mali gelirleri, 2025'in ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarak 16,39 trilyon yuana ulaştı. Merkezi hükümet gelirleri ise düştü, ancak yerel yönetimlerin gelirleri arttı. Mali giderler de yükseldi.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin'in mali gelirleri, 2025'in ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarak 16,39 trilyon yuana (yaklaşık 2,31 trilyon ABD doları) yükseldi.

Maliye Bakanlığı'nın cuma günü yayımladığı verilere göre merkezi hükümet, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 düşüşle yaklaşık 7,08 trilyon yuan gelir elde ederken, yerel yönetimlerin gelirleri yüzde 1,8 artarak 9,3 trilyon yuana ulaştı.

İlk 9 ayda ülkenin vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 artışla 13,27 trilyon yuan olurken, vergi dışı gelirler yüzde 0,4 azalarak 3,12 trilyon yuana geriledi.

Çin'in mali giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 20,8 trilyon yuana çıktı. Merkezi hükümetin mali giderleri yüzde 7,3 artarken, yerel yönetim giderlerinde yüzde 2,4'lük artış kaydedildi.

Eğitim giderleri yaklaşık 3,16 trilyon yuan ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artış gösterdi. Bilim ve teknoloji giderleri yüzde 6,5 artarak 710,5 milyar yuana, sosyal güvenlik ve istihdam giderleriyse yüzde 10 artışla 3,49 trilyon yuana ulaştı.

