Çin'in Mali Geliri Yılın İlk 11 Ayında 18,55 Trilyon Yuana Ulaştı

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin 2022 yılının ilk 11 ayında mali gelirlerinin yaklaşık 18,55 trilyon yuana (yaklaşık 2,66 trilyon ABD doları) ulaştığını gösterdi.

Arşiv fotoğrafında Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Linyi kentinde bir işçi Çin'in resmi para birimi renminbi banknotlarını sayıyor. (Fotoğraf: Zhang Chunlei/Xinhua)

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin 2022 yılının ilk 11 ayında mali gelirlerinin yaklaşık 18,55 trilyon yuana (yaklaşık 2,66 trilyon ABD doları) ulaştığını gösterdi.

Çin Maliye Bakanlığı'na göre bu miktar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3'lük bir düşüşü gösteriyor.

Katma değer vergisi iadeleri hariç tutulduğunda, mali gelirler bir önceki yıla göre yüzde 6,1 arttı.

Merkezi hükümet, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 düşüşle yaklaşık 8,58 trilyon yuan mali gelir toplarken, yerel hükümetler yüzde 3 azalmayla yaklaşık 9,98 trilyon yuan topladı.

Ocak-Kasım döneminde vergi gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 azalışla 15,28 trilyon yuandan fazla oldu.

Bakanlığa göre, bu dönemde mali harcamalar ise, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 artışla 22,73 trilyon yuana ulaştı.