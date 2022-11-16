Çin'in Mali Geliri, Yılın İlk 10 Ayında 17,34 Trilyon Yuana Ulaştı

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü açıklanan resmi veriler, ülkenin mali gelirinin yılın ilk 10 ayında 17,34 trilyon yuan civarında (yaklaşık 2,46 trilyon ABD doları) olduğunu gösterdi.

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü açıklanan resmi veriler, ülkenin mali gelirinin yılın ilk 10 ayında 17,34 trilyon yuan civarında (yaklaşık 2,46 trilyon ABD doları) olduğunu gösterdi.

Çin Maliye Bakanlığı'na göre rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5'lik düşüşe işaret ediyor.

Katma değer vergisi kredisi iadelerinin yansıması hariç tutulduğunda, mali gelir bir önceki yıla göre yüzde 5,1 arttı.

Merkezi hükümet yüzde 5,5 düşüşle yaklaşık 8 trilyon yuan, yerel yönetimler ise yüzde 3,6 düşüşle 9,34 trilyon yuan mali gelir elde etti.

Vergi geliri de Ocak-Ekim döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 düşüşle yaklaşık 14,26 trilyon yuan oldu.

Bakanlığa göre, mali harcamalar ise yılın ilk 10 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artış kaydederek 20,63 trilyon yuana ulaştı.