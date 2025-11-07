Haberler

Çin'in Mal İthalat ve İhracatında Yüzde 3,6 Artış

Çin'in Mal İthalat ve İhracatında Yüzde 3,6 Artış
Güncelleme:
Çin, 2025'in ilk 10 ayında mal ithalat ve ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artırarak 37,31 trilyon yuana çıkarırken, ekim ayındaki büyüme oranı ise yüzde 0,1 olarak kaydedildi.

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in yuan cinsinden toplam mal ithalat ve ihracatı, 2025'in ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 artışla 37,31 trilyon yuana (yaklaşık 5,27 trilyon ABD doları) yükseldi.

Gümrük Genel İdaresi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre büyüme oranı, yılın ilk 9 ayında kaydedilen yüzde 4'lük artışın gerisinde kaldı.

Çin'in mal ithalat ve ihracatı ekim ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artışla 3,7 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

