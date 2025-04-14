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Çin'in Mal İthalat ve İhracatında İlk Çeyrek Artışı

Çin'in Mal İthalat ve İhracatında İlk Çeyrek Artışı
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Çin, yılın ilk çeyreğinde toplam mal ithalat ve ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artırdı. İhracat 6,13 trilyon yuan olurken, ithalat 4,17 trilyon yuana düştü.

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin'in yuan cinsinden toplam mal ithalat ve ihracatı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 arttı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre Çin'in söz konusu dönemdeki ihracatı yüzde 6,9 artışla 6,13 trilyon yuana (yaklaşık 850,1 milyar ABD doları) ulaşırken, ithalatsa yüzde 6 düşüşle 4,17 trilyon yuana geriledi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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