Çin'in Mal İthalat ve İhracatı Ağustos'ta Yüzde 3,5 Arttı

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in toplam mal ithalat ve ihracatı ağustos ayında yuan cinsinden yıllık yüzde 3,5 arttı. Bu, ihracat ve ithalatın aynı anda büyüdüğü art arda üçüncü ay olarak kayda geçti.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre ocak-ağustos döneminde Çin'in mal ticareti de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 yükseldi.

Söz konusu dönemde ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 artışla genel büyümeye en büyük katkıyı verirken, ithalatta ise yüzde 1,2'lik hafif bir düşüş kaydedildi.

Ülkenin ağustos ayında ABD doları cinsinden mal ihracatı 321,81 milyar dolar, mal ithalatı ise 219,48 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk sekiz aylık döneminde ise ihracat 2,452 trilyon dolar, ithalat 1,666 trilyon dolar oldu.

Ocak-ağustos döneminde, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile Çin arasındaki toplam ikili ticaretin yüzde 9,7 artışla 4,93 trilyon yuan (yaklaşık 686,8 milyar ABD doları) olarak gerçekleşmesiyle ASEAN, ülkenin en büyük ticaret ortağı konumunu sürdürdü. Çin, toplam dış ticaretinin yüzde 16,7'sini ASEAN ile gerçekleştirirken, ticaretin yüzde 4,3 arttığı Avrupa Birliği ikinci sırada yer aldı.

Verilere göre Çin'in Kuşak ve Yol ülkeleriyle ticareti yüzde 5,4 artışla 15,3 trilyon yuana ulaşırken, üçüncü büyük ticaret ortağı olan ABD ile ticareti ise yılın ilk sekiz ayında yüzde 13,5 geriledi.

Ticaretin ana itici gücü olarak önemli bir dinamizm sergileyen özel işletmelerin ithalat ve ihracat değerleri yüzde 7,4 artışla 16,89 trilyon yuana ulaşarak, ülke toplamının yüzde 57,1'ini oluşturdu. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 yüzde puanlık bir artışa tekabül ediyor.

Çin'in dış ticareti, yapısal bir değişim geçirmeye devam etti. Entegre devreler ve otomobillerdeki güçlü büyümenin etkisiyle mekanik ve elektrikli ürünlerin ihracatı yüzde 9,2 artarak toplam ihracatın yüzde 60,2'sini oluştururken, emek yoğun ürünlerde yüzde 1,5'lik bir düşüş görüldü.