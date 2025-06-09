Çin'in Mal İthalat ve İhracatı 2025'te Artış Gösterdi

Çin'in Mal İthalat ve İhracatı 2025'te Artış Gösterdi
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Çin'in yuan cinsinden toplam mal ithalat ve ihracatı, 2025 yılının ilk 5 ayında geçen yıla göre %2,5 artarak 17,94 trilyon yuana ulaştı. İhracat %7,2 artarken, ithalat %3,8 azaldı.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in yuan cinsinden toplam mal ithalat ve ihracatı, 2025 yılının ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 17,94 trilyon yuana (yaklaşık 2,5 trilyon ABD doları) yükseldi.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre söz konusu büyüme oranı, 2025 yılının ilk 4 ayıyla karşılaştırıldığında 0,1 yüzde puanlık bir artışa işaret ediyor.

Çin'in ihracatı, 2025 yılının ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artışla 10,67 trilyon yuana yükselirken, ithalatı da yüzde 3,8 düşüşle 7,27 trilyon yuana geriledi.

Çin'in mayıs ayındaki yuan cinsinden toplam mal ithalatı ve ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artış kaydetti.

Verilere göre geçtiğimiz ay mal ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarken, ithalat yüzde 2,1 azaldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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