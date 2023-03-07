Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Mal İhracatı Ocak-Şubat Döneminde Rekor Kırdı

Güncel Haberler

Çin'in Mal İhracatı Ocak-Şubat Döneminde Rekor Kırdı

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in yılın ilk iki ayındaki mal ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 arttı ve 3,5 trilyon yuana (yaklaşık 506,10 milyar ABD dolar) ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in yılın ilk iki ayındaki mal ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 arttı ve 3,5 trilyon yuana (yaklaşık 506,10 milyar ABD dolar) ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nden Salı günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin mal dış ticaret hacmi bu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 gerileyerek 6,18 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

Çin'in mal ithalatı ise aynı dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 düşüşle 2,68 trilyon yuan oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title