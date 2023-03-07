Çin'in Mal İhracatı Ocak-Şubat Döneminde Rekor Kırdı

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in yılın ilk iki ayındaki mal ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 arttı ve 3,5 trilyon yuana (yaklaşık 506,10 milyar ABD dolar) ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in yılın ilk iki ayındaki mal ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 arttı ve 3,5 trilyon yuana (yaklaşık 506,10 milyar ABD dolar) ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nden Salı günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin mal dış ticaret hacmi bu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 gerileyerek 6,18 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

Çin'in mal ithalatı ise aynı dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 düşüşle 2,68 trilyon yuan oldu.