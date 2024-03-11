Çin'in Luzhou kentinde çay turizmi ve erken çay ekimi geliştiriliyor

LUZHOU, 11 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luzhou kentinin Naxi bölgesi son yıllarda ilkbaharda erken çay ekimini güçlü şekilde geliştirirken çay turizmini de teşvik etti.

Toplam 21.000 hektar çay ekim alanına sahip olan Naxi bölgesi, her yıl 23.000 ton çay yaprağı üreterek 5.600'den fazla haneye fayda sağlıyor ve 100'den fazla çay işleme işletmesine ev sahipliği yapıyor.