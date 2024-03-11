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Çin'in Luzhou kentinde çay turizmi ve erken çay ekimi geliştiriliyor

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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luzhou kentinin Naxi bölgesi, çay turizmini teşvik etmek ve erken çay ekimini geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Naxi bölgesi, 21.000 hektar çay ekim alanına sahip olup her yıl 23.000 ton çay yaprağı üretiyor ve birçok çay işleme işletmesine ev sahipliği yapıyor.

LUZHOU, 11 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luzhou kentinin Naxi bölgesi son yıllarda ilkbaharda erken çay ekimini güçlü şekilde geliştirirken çay turizmini de teşvik etti.

Toplam 21.000 hektar çay ekim alanına sahip olan Naxi bölgesi, her yıl 23.000 ton çay yaprağı üreterek 5.600'den fazla haneye fayda sağlıyor ve 100'den fazla çay işleme işletmesine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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