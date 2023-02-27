Çin'in Luoyang Kentinde Turizm Sektörü Gelişiyor
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LUOYANG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, ülkenin orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Luoyang kentini, Ocak 2023'te 10,31 milyon kişinin ziyaret ettiğini gösterdi.
LUOYANG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, ülkenin orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Luoyang kentini, Ocak 2023'te 10,31 milyon kişinin ziyaret ettiğini gösterdi. Kent bu sayede, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 746,63 ve 2021'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 690,06 artışla 6,28 milyar yuan (yaklaşık 902,44 milyon ABD doları) gelir elde etti.
Kaynak: Xinhua / Güncel