Çin'in Luoyang Kentinde Turizm Sektörü Gelişiyor

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Luoyang'daki Luoyi antik kentinde poz veren bir turist, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Li An/Xinhua)

LUOYANG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, ülkenin orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Luoyang kentini, Ocak 2023'te 10,31 milyon kişinin ziyaret ettiğini gösterdi. Kent bu sayede, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 746,63 ve 2021'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 690,06 artışla 6,28 milyar yuan (yaklaşık 902,44 milyon ABD doları) gelir elde etti.

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Luoyang'a bağlı Luanchuan ilçesindeki Laojun Dağı manzara noktasını ziyaret eden bir turist, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Li An/Xinhua)

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Luoyang'daki Luoyi antik kentinde gösteri seyreden turistler, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Li An/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Luoyang'a bağlı Luanchuan ilçesindeki Laojun Dağı manzara noktasından bir kare görülüyor, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Li An/Xinhua)

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Luoyang'daki Luoyi antik kentinde performans sergileyen oyuncular, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Li An/Xinhua)