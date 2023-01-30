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Çin'in Lüks Suv'ları, Suudi Otomobil Tutkunlarını Cezbetti

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Çin'in Lüks Suv'ları, Suudi Otomobil Tutkunlarını Cezbetti

RİYAD, 30 Ocak (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Cumartesi günü düzenlenen bir etkinlikte sahneye çıkan Çin'in lüks SUV'ları otomobil tutkunlarının ilgisini çekti.

Çin'in Lüks Suv'ları, Suudi Otomobil Tutkunlarını CezbettiSuudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sergilenen EXEED otomobillerini deneyimleyen ziyaretçiler görülüyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)

RİYAD, 30 Ocak (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Cumartesi günü düzenlenen bir etkinlikte sahneye çıkan Çin'in lüks SUV'ları otomobil tutkunlarının ilgisini çekti.

7 kişilik amiral ürünü EXEED VX, yaklaşık 5 metre uzunluğu ve yaklaşık 3 metre aks mesafesi ile ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor.

Etkinlikte ayrıca çok yönlü bir SUV olan EXEED TXL'in yanı sıra modayı takip eden genç tüketiciler için tasarlanmış kompakt bir SUV modeli olan EXEED LX de sergilendi.

Çinli otomobil üreticisine göre, Suudi iklimine uygun ve en son emniyet ve güvenlik sistemleriyle donatılmış EXEED 2023 modelleri yakın zamanda krallıkta piyasaya sürüldü.

Çin'in Lüks Suv'ları, Suudi Otomobil Tutkunlarını CezbettiSuudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sergilenen bir EXEED otomobilinin fotoğraflarını çeken bir ziyaretçi görülüyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)

Çin'in Lüks Suv'ları, Suudi Otomobil Tutkunlarını CezbettiSuudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bir etkinlikte sergilenen bir EXEED otomobili görülüyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)

Çin'in Lüks Suv'ları, Suudi Otomobil Tutkunlarını CezbettiSuudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sergilenen bir EXEED otomobilini deneyimleyen bir ziyaretçi görülüyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)  

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Suudi Arabistan Riyad Güncel Haberler

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