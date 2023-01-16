Çin'in Longmen Mağaralarındaki Kültürel Kalıntılar Dijital Teknolojiyle Restore Edildi Güncel Haberler Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Luoyang Müzesi'nde Cumartesi günü, Longmen Mağaraları'ndan yurt içi ve yurt dışına dağılmış kültürel kalıntıların dijital rekonstrüksiyonuyla ilgili sergi açıldı. Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Luoyang Müzesi'nde Cumartesi günü, Longmen Mağaraları'ndan yurt içi ve yurt dışına dağılmış kültürel kalıntıların dijital rekonstrüksiyonuyla ilgili sergi açıldı. Longmen Mağaraları Araştırma Enstitüsü, kültürel kalıntıların orijinal görünüşünü yeniden kazandırmak için 3D modelleme gibi dijital teknolojileri kullandı. Sergide, beşi ilk kez olmak üzere kültürel kalıntıların restore edilmiş yedi görseli tanıtıldı. Luoyang'da yer alan UNESCO Dünya Mirası alanında, Kuzey Wei (386-557) ile Song Hanedanlıkları (960-1279) dönemleri arasında yapılmış 110.000 Budist figür ve resmin, 80'den fazla dagobanın ve 2.800'den fazla tabletin bulunduğu 2.300 mağara bulunuyor. Mağaralar, 20. yüzyılın başlarında büyük ölçüde yağmalanarak hasar gördü, birçok Buda heykeli ülke dışını kaçırıldı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Luoyang'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Henan Güncel Haberler

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