Çin'de Long March-10 roketinin ilk aşaması, yeniden kullanılmak üzere denizden çıkarıldı

Çin'in insanlı Ay seferleri için taşıyıcı olarak kullanmayı planladığı Long March-10 roketinin ilk aşamasının, önceki gün yapılan test fırlatışının ardından yeniden kullanılmak üzere denizden çıkarıldığı bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, roket donanımının Haynan Adası açığında denize indirildiği yerden çıkarıldığı, bunun ülkenin uzay programı için bir ilk olduğu belirtildi.

Long March-10 roketinin prototip versiyonu, Ay seferlerinde kullanılması planlanan Mıngcou uzay mekiğinin alçak irtifa kaçış testi için 11 Şubat'ta fırlatılmıştı.

Yeniden kullanılabilir özellikte olması hedeflenen roketin ilk itici aşaması fırlatışın ardından planlandığı gibi okyanusta belirlenen alana indirilmişti.

Long March-10 roketinin, Çin'in gelecekteki insanlı Ay seferlerinde ve Dünya'ya yakın uzay görevlerinde ana taşıyıcı platform olarak kullanılması hedefleniyor.