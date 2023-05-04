Çin'in Lojistik Sektörü Yılın İlk Çeyreğinde İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in lojistik sektörü 2023'ün ilk çeyreğinde istikrarlı büyüme bildirdi.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun verilerine göre, sosyal lojistik söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,9 artış göstererek 84,3 trilyon yuan (yaklaşık 12,21 trilyon ABD doları) oldu.

Raporda, Ocak-Mart döneminde endüstriyel ürünler lojistiğinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında yükseliş gösterdiği belirtildi.

Söz konusu dönemde lojistik sektörünün toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 6,7 artışla yaklaşık 3 trilyon yuan oldu.