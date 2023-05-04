Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çin'in Lojistik Sektörü Yılın İlk Çeyreğinde İstikrarlı Büyüme Kaydetti

Çin'in Lojistik Sektörü Yılın İlk Çeyreğinde İstikrarlı Büyüme Kaydetti

Güncel Haberler

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in lojistik sektörü 2023'ün ilk çeyreğinde istikrarlı büyüme bildirdi.

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in lojistik sektörü 2023'ün ilk çeyreğinde istikrarlı büyüme bildirdi.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun verilerine göre, sosyal lojistik söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,9 artış göstererek 84,3 trilyon yuan (yaklaşık 12,21 trilyon ABD doları) oldu.

Raporda, Ocak-Mart döneminde endüstriyel ürünler lojistiğinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında yükseliş gösterdiği belirtildi.

Söz konusu dönemde lojistik sektörünün toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 6,7 artışla yaklaşık 3 trilyon yuan oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title