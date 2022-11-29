Çin'in Lojistik Sektörü Yılın İlk 10 Ayında Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Salı günü yayınlanan bir sektör raporuna göre, ülkenin lojistik sektörü 2022'nin ilk 10 ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Taiyuan'daki bir lojistik merkezinde paketleri ayıran bir personel, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yang Chenguang/Xinhua)

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Salı günü yayınlanan bir sektör raporuna göre, ülkenin lojistik sektörü 2022'nin ilk 10 ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu, sosyal lojistiğin Ocak-Ekim döneminde yıllık yüzde 3,6 artışla 275,4 trilyon yuana (yaklaşık 38,26 trilyon ABD doları) ulaştığını bildirdi.

Rapora göre, endüstriyel üretimin artmaya devam etmesi nedeniyle bu dönemde endüstriyel ürünlerin lojistiği yıllık bazda yüzde 4 arttı.

Yüksek teknolojili imalat lojistiği ise Ekim ayında yıllık bazda yüzde 10,6 artışla, Eylül ayına göre 1,3 yüzde puan hızlandı.

Raporda, lojistik akışını kolaylaştırmaya ve işletmeleri desteklemeye yönelik bir dizi politikanın kademeli olarak yürürlüğe girmesiyle, lojistik sektöründeki ekonomik faaliyetlerin genel istikrar gösterdiği belirtildi.