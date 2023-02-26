Çin'in Lojistik Sektörü 2022'de İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti Güncel Haberler BEİJİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun raporuna göre, Çin'in lojistik sektörü 2022'de istikrarlı bir büyüme kaydetti. BEİJİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun raporuna göre, Çin'in lojistik sektörü 2022'de istikrarlı bir büyüme kaydetti. Federasyon açıklamasında, sosyal lojistiğin 2022'de yıllık göre yüzde 3,4 artarak 347,6 trilyon yuana (yaklaşık 50,4 trilyon ABD doları) ulaştığı belirtildi. Rapora göre söz konusu dönemde sanayi ürünleri lojistiği yıllık bazda yüzde 3,6 artış gösterdi. Lojistik sektörünün toplam geliri bu dönem boyunca yıllık yüzde 4,7 artışla 12,7 trilyon yuana yükseldi. Kaynak: Xinhua / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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