Çin'in Lojistik Piyasasının Büyüklüğü 7 Yıldır Dünya Birincisi Konumunda

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Çin (Heilongjiang) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Heihe kısmındaki Heihe sınır ötesi e-ticaret endüstri parkında yer alan akıllı depo ve lojistik merkezinde mal taşıyan işçi, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de lojistik piyasası büyüklük açısından 2022 itibarıyla art arda yedi yıldır dünyada ilk sırada yer aldı.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun verilerine göre ülkedeki toplam sosyal lojistik piyasası geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,4 artarak 347,6 trilyon yuana (yaklaşık 50 trilyon ABD doları) ulaştı.

Verilere göre lojistik piyasasının 2022 yılındaki toplam geliri, yıllık bazda yüzde 4,7 artışla 12,7 trilyon yuana ulaştı.