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Çin'in Liubao siyah çayı ihracatı artıyor

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Çin'in Liubao siyah çayı, güçlü aroması ve tıbbi faydalarıyla bilinen bir çaydır. Liubao çayı, geçmişi 1.500 yılı aşkın olan bir çaydır ve bir zamanlar Deniz İpek Yolu'yla Güneydoğu Asya ülkelerine ihraç edilmekteydi. Günümüzde ise Liubao çayı, Guangxi eyaletinin çay ürünleri sembolü haline gelmiştir.

ÇEKİM TARİHİ: Son görüntüler

Liubao çayının çeşitli görüntüleri

Güçlü ve kalıcı aroması ve tıbbi faydalarıyla bilinen Çin'in Liubao siyah çayı, 1.500 yılı aşkın bir geçmişe sahip.

Bir asırdan fazla bir süre önce Liubao çayı en önemli ticaret ürünlerden biri olarak Deniz İpek Yolu'yla Güneydoğu Asya ülkelerine ihraç edildi.

19. yüzyılın ikinci yarısında, Güneydoğu Asya'daki Çinli göçmenler tarafından sıcak ve nemli iklimde bitkisel bir ilaç olarak kullanılan Liubao çayı daha popüler hale geldi.

Günümüzde ihracatı daha da artan Liubao çayı, Çin'in güneyindeki Guangxi eyaletinin çay ürünleri sembolü haline geldi.

Liubao çayı yapımı tekniğiyle ünlü olan Guangxi eyaletinin Wuzhou şehrinde yaklaşık 20.667 hektar çay tarlası bulunuyor ve üretim değeri 16 milyar yuanı (yaklaşık 2,24 milyar dolar) aşıyor.

Liubao çay yapım tekniği 2014 yılında Çin'in ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuzhou'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Güneydoğu Asya İpek Yolu Ekonomi Güncel Haberler

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