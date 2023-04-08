Çin'in Lityum-İyon Pil Sektörü Yılın İlk İki Ayında Genişledi

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin'in lityum iyon pil sektörü Ocak-Şubat döneminde büyüme ivmesini sürdürdü.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, bu dönemde lityum iyon pillerin toplam üretimi yıllık yüzde 24 artışla 102 gigavat-saati (GWh) aştı.

Güç depolama için lityum iyon pillerin çıktısı 15 GWh'yi aştı. Yeni enerji araçları için bataryaların kurulu gücü ise yaklaşık 38 GWh oldu.

Çin'in lityum-iyon pil ihracatı ilk iki ayda 70,6 milyar yuan'a (yaklaşık 10,26 milyar ABD doları) ulaştı.