Çin'in Lityum-iyon Batarya Sektörü Yılın İlk Yarısında Hızlı Büyüdü - Haberler

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Çin'in Lityum-iyon Batarya Sektörü Yılın İlk Yarısında Hızlı Büyüdü

Çin'in Lityum-iyon Batarya Sektörü Yılın İlk Yarısında Hızlı Büyüdü

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de karbon zirvesine ulaşılması ve karbon nötrlüğün sağlanması çabalarının hızlanması ve alt sektörlerin talebinin güçlü kalması nedeniyle ülkenin lityum-iyon batarya sektörü 2022 yılının ilk yarısında hızlı büyüme kaydetti.

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BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de karbon zirvesine ulaşılması ve karbon nötrlüğün sağlanması çabalarının hızlanması ve alt sektörlerin talebinin güçlü kalması nedeniyle ülkenin lityum-iyon batarya sektörü 2022 yılının ilk yarısında hızlı büyüme kaydetti. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın Çarşamba günü yayınladığı veriler, ülkenin lityum-iyon batarya üretiminin Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 150 artışla 280 gigavat-saati aştığını gösterdi. Bakanlığın değerlendirmesine göre, sektörün tamamı 480 milyar yuandan (yaklaşık 70,78 milyar ABD doları) fazla gelir elde etti. Çin'in güçlü lityum-iyon batarya üretimi, ülkenin patlama yapan ve bu yılın ilk yarısında yüzde 120 büyüyen yeni enerjili araç üretimini yansıtıyor. Bakanlığa göre, lityum-iyon batarya ürünlerinin ihracatı bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75 sıçrama kaydetti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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