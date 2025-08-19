Çin'in Licien-1 Roketi, 7 Uyduyu Uzaya Gönderdi

Çin, Licien-1 roketinin yeni modeli ile uzaya 7 uydu fırlattı. Roket, toplamda 70 uyduyu uzaya taşıma başarısını elde etti ve tek seferde 50'den fazla uydu fırlatma kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Çin, katı yakıtlı Licien-1 roketinin yeni modeliyle uzaya 7 uydu gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, Haşiao-2, Duo Gongnıng Şıyan 1, 2, 3, Tienyan-26 ve Thumsbstat 1 ve 2 uydularının olduğu grup, "Licien-1 Y10" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki ticari uzay ve havacılık inovasyon pilot bölgesinden fırlatıldı.

7 uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 7'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsüne bağlı "CAS Space" şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,5 ila 2 ton yük taşıyabiliyor.

Adı Çince "güçlü roket" anlamına gelen, İngilizcede "Kinetica-1" olarak da anılan Licien-1, farklı türde ve çok sayıda uydu fırlatılışına yönelik küresel talebi karşılama hedefiyle geliştirildi.

Bugüne dek toplam 70 uyduyu uzaya taşıyan roketin tek seferde 50'den fazla uydu fırlatabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

