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Çin'in Liaoning Eyaletindeki Üzümler Hasat İçin Hazır

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Çin'in Liaoning Eyaletindeki Üzümler Hasat İçin Hazır

FAKU, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Shenyang'ın Faku ilçesine bağlı Dingjiafang kasabasındaki bir serada üzümleri kontrol eden bir çiftçi, 6 Eylül 2022. Dingjiafang kasabasındaki 3.

FAKU, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Shenyang'ın Faku ilçesine bağlı Dingjiafang kasabasındaki bir serada üzümleri kontrol eden bir çiftçi, 6 Eylül 2022. Dingjiafang kasabasındaki 3.500 mu'dan (yaklaşık 233 hektar) fazla üzüm kısa süre önce hasat mevsimine girdi. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 9 Eylül Eylül Güncel Haberler

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