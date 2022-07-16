Çin'in Liaoning Eyaletindeki Kırmızı İbikli Turna Yavruları - Haberler

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Çin'in Liaoning Eyaletindeki Kırmızı İbikli Turna Yavruları

Xinhua - Güncel
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Çin'in Liaoning Eyaletindeki Kırmızı İbikli Turna Yavruları

SHENYANG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Panjin şehrindeki Ormancılık ve Sulak Alan Koruma Hizmet Merkezi'ne bağlı turna yetiştirme ve koruma istasyonundaki bebek kırmızı ibikli turnalar, 14 Temmuz 2022.

SHENYANG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Panjin şehrindeki Ormancılık ve Sulak Alan Koruma Hizmet Merkezi'ne bağlı turna yetiştirme ve koruma istasyonundaki bebek kırmızı ibikli turnalar, 14 Temmuz 2022. Turna yetiştirme ve koruma istasyonunda şu anda 83 bebek kırmızı ibikli turna yer alıyor. Nesli tehlike altına olan kırmızı ibikli turna, Çin'de birinci sınıf devlet koruması altına bulunuyor. (Fotoğraf: Pan Yulong/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
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