Çin'in Liaoning Eyaletindeki Çin-Avrupa Yük Treni Hizmetinde Yoğunluk Yaşanıyor

SHENYANG, 1 Şubat (Xinhua) -- Günlük ihtiyaç malzemeleri ve mekanik parçalardan oluşan 55 TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner yüklü Çin- Avrupa yük treni, Rusya'nın Elektrougli kasabasına gitmek üzere Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde...

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Shenyang'daki Shenyang Doğu Demiryolu İstasyonu'ndan kalkmak üzere olan Çin-Avrupa yük treni görünüyor, 16 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

SHENYANG, 1 Şubat (Xinhua) -- Günlük ihtiyaç malzemeleri ve mekanik parçalardan oluşan 55 TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner yüklü Çin- Avrupa yük treni, Rusya'nın Elektrougli kasabasına gitmek üzere Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Shenyang'dan Salı günü hareket etti.

Çin Demiryolları Shenyang Bürosu Grubu Limited Şirketi'ne göre bu, Liaoning'den bu yılın başından beri yola çıkan 29'uncu Çin-Avrupa yük treni oldu.

Liaoning, Ocak ayında limana gelen 73 Çin-Avrupa yük trenine ilişkin işlem yaparak yıllık yüzde 62,2 artış kaydetti.

Ocak ayında ayrıca, Liaoning'deki Çin-Avrupa yük treni hizmeti aracılığıyla yıllık yüzde 32,5 artışla toplam 3.180 TEU konteyner taşındı.

Liaoning'in demiryolu yetkilileri, Çin-Avrupa yük treni hizmetinin Bahar Festivali tatili sırasında güvenli, verimli ve sorunsuz işlemesini sağlamak için bir yeşil kanal açtı.

Shenyang Bürosu Grubu, 2023 yılında uluslararası piyasanın güçlü talebini daha iyi karşılamak için her bir yük treni için vagon sayısını 50'den 55'e yükseltti.