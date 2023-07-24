Çin'in Liaoning eyaletinde kuvvetli yağışlar ve fırtınalar büyük ekonomik kayıplara neden oldu

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde devam eden kuvvetli sağanak yağış ve fırtınalar 5.500'den fazla kişiyi olumsuz etkiledi ve büyük ekonomik kayıplara neden oldu. Eyaletin sel kontrol ve kuraklık yardım merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cuma günü saat 20.00'den Pazar günü sabah 7.00'ye kadar süren ve ortalama yağış miktarı 60,7 mm'ye ulaşan sağanak yağışlar Liaoning eyaletinin batı ve güney bölgelerini etkiledi. Pazar günü sabah 6.00 itibarıyla toplam 5,590 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Öte yandan eyaletteki altı rezervuarda su seviyeleri sel sezonu sınırlarını aşarken, suyun tahliyesi düzenli bir şekilde yapılıyor. Yağışlardan etkilenen ekin alanının 54 hektar olduğu, bazı evlerin hasar gördüğü ve doğrudan ekonomik kayıpların 1,4 milyon yuanı (yaklaşık 195.900 ABD doları) aştığı tahmin ediliyor.

SHENYANG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde devam eden kuvvetli sağanak yağış ve fırtınalar 5.500'den fazla kişiyi olumsuz etkiledi ve büyük ekonomik kayıplara neden oldu.

Eyaletin sel kontrol ve kuraklık yardım merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cuma günü saat 20.00'den Pazar günü sabah 7.00'ye kadar süren ve ortalama yağış miktarı 60,7 mm'ye ulaşan sağanak yağışlar Liaoning eyaletinin batı ve güney bölgelerini etkiledi.

Pazar günü sabah 6.00 itibarıyla toplam 5,590 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Öte yandan eyaletteki altı rezervuarda su seviyeleri sel sezonu sınırlarını aşarken, suyun tahliyesi düzenli bir şekilde yapılıyor.

Yağışlardan etkilenen ekin alanının 54 hektar olduğu, bazı evlerin hasar gördüğü ve doğrudan ekonomik kayıpların 1,4 milyon yuanı (yaklaşık 195.900 ABD doları) aştığı tahmin ediliyor.