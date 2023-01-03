Çin'in Liaoning Eyaletinde Kara Rüzgar Enerjisi Projesi Hayata Geçti
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LİAONİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan büyük bir kara rüzgar enerjisi projesi görülüyor, 30 Aralık 2022.
LİAONİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan büyük bir kara rüzgar enerjisi projesi görülüyor, 30 Aralık 2022.
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde, büyük bir kara rüzgar enerjisi projesi, Cumartesi günü devlet elektrik şebekesine bağlanarak faaliyete geçti. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel