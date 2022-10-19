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Çin'in Liaoning Eyaletinde Çeltik Hasadı

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Çin'in Liaoning Eyaletinde Çeltik Hasadı

SHENYANG, 19 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'ın Shenbei Yeni Bölgesi'nde çeltik hasadı yapan bir çiftçi görülüyor, 18 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

SHENYANG, 19 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'ın Shenbei Yeni Bölgesi'nde çeltik hasadı yapan bir çiftçi görülüyor, 18 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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