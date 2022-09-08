Çin'in Liaoning Eyaletinde Ahududu Hasadı Güncel Haberler SHENYANG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Faku ilçesine bağlı Dengshipuzi kasabasındaki çiftçiler her yıl 300 tonun üzerinde mahsul veren ahududu yetiştiriciliğinde 10 yıldan fazla deneyime sahip. SHENYANG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Faku ilçesine bağlı Dengshipuzi kasabasındaki çiftçiler her yıl 300 tonun üzerinde mahsul veren ahududu yetiştiriciliğinde 10 yıldan fazla deneyime sahip. Bu meyvelerin en az yüzde 90'ı Japonya, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere ihraç ediliyor. Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Faku ilçesine bağlı Dengsh ipuzi kasabasındaki bir soğutma tesisinde bir görevli ahududuları seçiyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Faku ilçesine bağlı Dengsh ipuzi kasabasındaki bir ahududu yetiştirme bölgesinde çiftçiler ahududuları hasat ediyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Faku ilçesine bağlı Dengsh ipuzi kasabasındaki bir soğutma tesisindeki ahududular görülüyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güney Kore Japonya Eylül Güncel Haberler

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