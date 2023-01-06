Çin'in Lianjiang İlçesindeki Deniz Çiftliğinden Bir Kare
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FUZHOU, 6 Ocak (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'nun Lianjiang ilçesindeki deniz çiftliğinde çalışan balıkçılar görülüyor, 5 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Wangwang/Xinhua)
FUZHOU, 6 Ocak (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'nun Lianjiang ilçesindeki deniz çiftliğinde çalışan balıkçılar görülüyor, 5 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Wangwang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel