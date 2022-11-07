Çin'in Liangshan Yi Özerk İli Kuruluşunun 70'inci Yıl Dönümünü Kutladı
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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Liangshan Yi Özerk İli kuruluşunun 70. yıl dönümünü kutlamak üzere Cumartesi günü bir tören düzenledi.
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Liangshan Yi Özerk İli kuruluşunun 70. yıl dönümünü kutlamak üzere Cumartesi günü bir tören düzenledi.
Liangshan'daki tüm etnik gruplardan insanlar etnik kıyafetlerini giyerek son 70 yılın büyük başarılarını sergiledi.
Liangshan, Çin'in en büyük Yi topluluğuna ev sahipliği yapıyor. 5,3 milyon nüfusun yaklaşık 2,8 milyonu, Yi etnik azınlığından oluşuyor.
Liangshan, uzun yıllar engebeli arazi ve zorlu doğal ortam nedeniyle ezici bir yoksulluğun pençesinde kıvrandı. Kapsamlı bir yoksullukla mücadele kampanyası sonrasında il, 2020 yılında ulusal yoksulluk listesinden çıkarıldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)