Çin'in Langxi İlçesindeki Çay Bahçesi Manzarası Turistleri Büyülüyor Güncel Haberler XUANCHENG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Xuancheng kentindeki Langxi ilçesinde bulunan doğal manzara alanındaki çay bahçesini ziyaret eden turistler, 27 Eylül 2022.(Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua) XUANCHENG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Xuancheng kentindeki Langxi ilçesinde bulunan doğal manzara alanındaki çay bahçesini ziyaret eden turistler, 27 Eylül 2022.(Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eylül Güncel Haberler

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