Çin'in Langxi İlçesindeki Çay Bahçesi Manzarası Turistleri Büyülüyor
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XUANCHENG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Xuancheng kentindeki Langxi ilçesinde bulunan doğal manzara alanındaki çay bahçesini ziyaret eden turistler, 27 Eylül 2022.(Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua)
XUANCHENG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Xuancheng kentindeki Langxi ilçesinde bulunan doğal manzara alanındaki çay bahçesini ziyaret eden turistler, 27 Eylül 2022.(Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel