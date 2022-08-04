Çin'in Kuzeyindeki Xinglong Karst Mağarasından Muhteşem Manzaralar - Haberler

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Çin'in Kuzeyindeki Xinglong Karst Mağarasından Muhteşem Manzaralar

Çin'in Kuzeyindeki Xinglong Karst Mağarasından Muhteşem Manzaralar

XİNGLONG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletindeki Xinglong karst mağarası, bir milyar ila 1,4 milyar yaşında olduğu tahmin edilen büyük bir kireçtaşı kaya oluşumudur.

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XİNGLONG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletindeki Xinglong karst mağarası, bir milyar ila 1,4 milyar yaşında olduğu tahmin edilen büyük bir kireçtaşı kaya oluşumudur. Mağaranın beş kolu olduğu, yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alanı kapladığı ve halen gelişmeye devam ettiği tespit edildi. Mağaradaki serin atmosfer ve karbonat birikintileri, mağarayı popüler bir yaz turizm merkezi haline getirdi.

Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletindeki Xinglong ilçesine bağlı Taojiatai köyündeki Xinglong karstik mağarasından bir görüntü, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletindeki Xinglong ilçesine bağlı Taojiatai köyündeki Xinglong karstik mağarasından bir görüntü, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)

Turistler, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletindeki Xinglong ilçesine bağlı Taojiatai köyündeki Xinglong karstik mağarasını ziyaret ediyor, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletindeki Xinglong ilçesine bağlı Taojiatai köyündeki Xinglong karstik mağarasından bir görüntü, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

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