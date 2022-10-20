HABER: Çin'in kuzeyindeki ücra köy, son on yılda çarpıcı değişikliklere tanık oldu ÇEKİM LİSTESİ: 1. Wanghuagou Köyü'nün 2012'deki çeşitli görüntüleri4. Wanghuagou Köyü'nün çeşitli görüntüleri6.

HABER: Çin'in kuzeyindeki ücra köy, son on yılda çarpıcı değişikliklere tanık oldu

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Wanghuagou Köyü'nün 2012'deki çeşitli görüntüleri

4. Wanghuagou Köyü'nün çeşitli görüntüleri

6. SES 4 (Çince): WANG JİANMİNG, Niu Ernyu'nun küçük oğlu

HABERİ İÇERİĞİ:

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Ningwu ilçesine bağlı dağın ortasındaki bir sarp kayalığın üzerine inşa edilmiş eski bir köy olan Wanghuagou Köyü'ne, yerel halk tarafından "asılı köy" ismi verilmiş.

Köyün gelişimi uzun süredir elverişsiz ulaşım ve sert doğal koşullar nedeniyle sınırlanmıştı.

(Arşiv: 2012 röportajı)

SES 1 (Çince): NİU ERNYU, köy sakini

"Biz fakiriz. Geçim kaynağımız yok. Burada yaşadığım için kendime acıyorum."

SES 2 (Çince): ZHANG CHENGYU, köy sakini

"Güvenli değil. Tahta köprü sık sık kırılıyor. Yetiştirdiğimiz sığırlar, domuz ve katır gibi, bazen insanlar bile köprüden düşüyor."

Çin'in yoksulluğu azaltma çabaları sayesinde köy son on yılda geniş kapsamlı değişiklikler geçirdi.

Yerel yönetim, köylülerin gelirini büyük ölçüde artıran köyde turizmi geliştirmek için 50 milyon yuan (yaklaşık 6,93 milyon ABD Doları) üzerinde yatırım çekti.

SES 3 (Çince): NİU ERNYU, köy sakini

"Geçen yıl aldığım emekli maaşı 3.200 yuan (yaklaşık 443 ABD Doları) ve köyün turizm gelirinden 2.880 yuan (yaklaşık 399 ABD Doları) ödenek aldım. Ayrıca devletin sunduğu temel geçim ödeneklerine de sahibim."

2019'da Wanghuagou Köyü'ndeki tüm fakir haneler yoksulluktan kurtuldu.

Çin'in kırsal canlandırma hamlesinin ilerlemesiyle birlikte köy, kalkınma için yeni fırsatlar sunuyor.

SES 4 (Çince): WANG JİANMİNG, Niu Ernyu'nun küçük oğlu

"Sokak lambaları takıldı, yollar yenilendi. Otomobille ya da otobüsle köyümüze ulaşmak zordu. Ama şimdi ulaşım rahat. Birçok turist var. Bu yüzden restoran açmak için buraya döndüm. Güzel oldu. İşler iyi gidiyor. Gelirim iki katına çıktı. İşimin giderek daha iyi yürüyeceğine inanıyorum."

Geçen 10 yıl içinde, "asılı köy"ün 2.000 yuandan daha az (yaklaşık 277 ABD Doları) olan kişi başına düşen yıllık geliri yaklaşık 10.000 yuana (yaklaşık 1.385 ABD Doları) yükseldi. Köyün toplu geliri sıfırdan yaklaşık 300.000 yuana (yaklaşık 41.570 ABD Doları) çıktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ningwu ilçesinden bildiriyor. (XHTV)