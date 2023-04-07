Çin'in Kuzeyindeki Tianjin'in Antik Sur Bölgesinde Tarihi Kalıntılar Bulundu

TİANJİN, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nin antik sur bölgesinde Yuan Hanedanlığı (1271-1368) dönemine ait 2.000'den fazla porselen, çanak çömlek, metal eşya ve diğer kalıntılar ortaya çıkarıldı.

TİANJİN, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nin antik sur bölgesinde Yuan Hanedanlığı (1271-1368) dönemine ait 2.000'den fazla porselen, çanak çömlek, metal eşya ve diğer kalıntılar ortaya çıkarıldı.

Tianjin'in bugünkü Nankai Bölgesi'nde yer alan antik Tianjin doğu şehir surları, Ming (1368-1644) ve Qing (1644-1911) hanedanları ile 1911-1949 yılları arasında inşa edilen sur temeli, yollar ve demiryolu hatları dahil olmak üzere çeşitli kalıntılara ev sahipliği yapıyor.

Tianjin Belediyesi Kültürel Kalıntıları Koruma Merkezi, 2017'de başlayan alandaki geniş çaplı kazıların antik kent kalıntıları üzerine inşa edilen Çin'in modern kentleri hakkında daha fazla araştırma yapılabilmesi için önemli kanıt ve örnekler sunduğunu belirtti.

Bu keşifle erken Ming Hanedanlığı dönemi ya da öncesinde inşa edildiği düşünülen antik Tianjin şehrinin inşa tarihine dair fiziksel kanıtlar sağlandı.

Koruma Merkezi, kazı alanında Yuan Hanedanlığı özelliklerine sahip çok sayıda mutfak eşyası parçası ve yapı bileşeni de ortaya çıkarıldığından, bölgede Yuan Hanedanlığı dönemine veya daha öncesine ait daha fazla kalıntı olabileceğini de kaydetti.