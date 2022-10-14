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Çin'in Kuzeyindeki Tianjin'de Çeltik Hasadı

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Çin'in Kuzeyindeki Tianjin'de Çeltik Hasadı

TİANJİN, 14 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nin Jinnan bölgesine bağlı Xiaozhan kasabasındaki çeltik tarlaları görülüyor, 13 Ekim 2022. Çin'de gözde bir pirinç çeşidi olan Xiaozhan pirinci, Tianjin'in Xiaozhan kabasından yetiştiriliyor.

TİANJİN, 14 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nin Jinnan bölgesine bağlı Xiaozhan kasabasındaki çeltik tarlaları görülüyor, 13 Ekim 2022. Çin'de gözde bir pirinç çeşidi olan Xiaozhan pirinci, Tianjin'in Xiaozhan kabasından yetiştiriliyor. Şu sıralar Xiaozhan pirinci hasat mevsimine girdi. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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