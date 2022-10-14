Çin'in Kuzeyindeki Tianjin'de Çeltik Hasadı Güncel Haberler TİANJİN, 14 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nin Jinnan bölgesine bağlı Xiaozhan kasabasındaki çeltik tarlaları görülüyor, 13 Ekim 2022. Çin'de gözde bir pirinç çeşidi olan Xiaozhan pirinci, Tianjin'in Xiaozhan kabasından yetiştiriliyor. TİANJİN, 14 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nin Jinnan bölgesine bağlı Xiaozhan kasabasındaki çeltik tarlaları görülüyor, 13 Ekim 2022. Çin'de gözde bir pirinç çeşidi olan Xiaozhan pirinci, Tianjin'in Xiaozhan kabasından yetiştiriliyor. Şu sıralar Xiaozhan pirinci hasat mevsimine girdi. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Kuzeyindeki Tianjin'de Çeltik Hasadı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.