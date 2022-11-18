Çin'in Kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nin Yeni Enerjili Araç İhracatı Artış Kaydetti

TİANJİN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nin gümrük verileri, belediyenin yeni enerjili araç ihracat hacminin bu yılın ilk üç çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 667,7 artışla 470 milyon yuan (yaklaşık 66 milyon ABD doları) olduğunu gösterdi.

TİANJİN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nin gümrük verileri, belediyenin yeni enerjili araç ihracat hacminin bu yılın ilk üç çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 667,7 artışla 470 milyon yuan (yaklaşık 66 milyon ABD doları) olduğunu gösterdi.

Kentte yeni enerji endüstrisinin ihracatı dikkat çekici bir artış gösterdi. Yeni enerjili araçların yanı sıra lityum bataryalarının ihracat hacmi yüzde 81,7 artışla 6,71 milyar yuana, güneş pillerinin ihracat hacmi ise yüzde 22,7 artışla 1,58 milyar yuana ulaştı.

Tianjin'de bir üretim üssü bulunan Çin'in en büyük spor kullanımlı araç (SUV) ve pikap üreticisi Great Wall Motor'un Başkan Yardımcısı Fu Xiaokang, şirketin bu yılın Ekim ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,55 artışla 130.000'den fazla araç ihraç ettiğini söyledi.

Fu, "Özellikle elektrikli araçlar, pandemi döneminde ihracatımızın yeni büyüme kutbu haline geldi" dedi.

Çin Ticaret Bakanlığı'na bağlı Çin Uluslararası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Akademisi'nden bir araştırmacı olan Bai Ming, küresel otomobil şirketlerinin çip kıtlığı ve ham madde fiyat artışlarından kaynaklanan baskıyla karşı karşıya kalmasıyla, Çin'in elektrikli araçlarının, uluslararası NEV endüstrisinde giderek daha hayati bir rol oynadığını ve Çin'in dış ticareti için yeni bir itici güç haline geldiğini söyledi.