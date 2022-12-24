Çin'in Kuzeyindeki Shanxi'de, Çalışma ve Üretimin Yeniden Başlaması İlerliyor

TAİYUAN, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin'de Kovid-19'la mücadelenin yeniden ayarlanmasının ardından ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde, piyasa oyuncularının çalışmaya ve üretime devam etmelerine yardımcı olmak için geçtiğimiz günlerde 20 spesifik önlem uygulamaya kondu.

Çin'in kuzeyinde bulunan Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan'daki bir lojistik merkezinde paketleri ayıran bir çalışan, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yang Chenguang/Xinhua)

TAİYUAN, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin'de Kovid-19'la mücadelenin yeniden ayarlanmasının ardından ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde, piyasa oyuncularının çalışmaya ve üretime devam etmelerine yardımcı olmak için geçtiğimiz günlerde 20 spesifik önlem uygulamaya kondu.

Shanxi eyaleti piyasa denetim idaresine göre, önlemler arasında yardım hizmetlerinin optimize edilmesi, teknik destek sağlanması, kapsayıcı ve ihtiyatlı denetim yürütülmesi ve pandemiyle ilgili yasadışı faaliyetlere karşı ciddi önlemler alınması yer alıyor.

Shanxi'de, yardım hizmetlerini optimize etme açısından, artık her düzeydeki idari yetkilinin çalışma ve üretimin yeniden başlamasındaki pratik zorlukları çözmelerine aktif olarak yardım etmek için piyasa kuruluşlarına düzenli ziyaretler yapmaları şart koşuldu.

Şahıslara ait işletmeler arasında bağlantı kurmak amacıyla bir çalışma sistemi de kurulan Shanxi'de işletmeye özel yardım sağlamak için sınıflandırılmış destek önlemleri araştırıldı. Eyalette ayrıca çevrimiçi ve posta kaydı gibi piyasa kuruluşu temassız kayıt yöntemleri de uygulamaya kondu.

Shanxi'de, çalışma ve üretimin yeniden başlaması için eşit koşullar yaratmak hedefiyle pandemi ile ilgili yasaxdışı faaliyetlere karşı sert yaptırımlar uygulanacak, pandemi önleme malzemeleri ve yaşam malzemelerinin kalitesini ve güvenliğini sağlamak için de bir denetim mekanizması kurulacak.