Çin'in Kuzeyindeki Petrol Sahasının Yıllık Üretim Kapasitesi 1 Milyon Tonu Aştı

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Bayan petrol sahasının günlük ham petrol üretimi 2.780 tona ulaşarak bölgenin batısında yıllık ham petrol üretimi bir milyon tonu aşan ilk petrol sahası oldu.