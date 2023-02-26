Çin'in Kuzeyindeki Lanfang'da İlk Çin-Avrupa Yük Treni Hizmete Girdi

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang'daki uluslararası kara limanından kalkan ve Almanya'nın Hamburg kentine giden bir yük treni görülüyor, 17 Nisan 2021. (Fotoğraf: Zhang Xiaofeng/Xinhua)

SHİJİAZHUANG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Langfang şehrinde, ilk Çin-Avrupa seferini gerçekleştirecek yük treni Cumartesi günü şehrin istasyonundan ayrıldı.

55 adet 40 feetlik konteyner taşıyan yük treni, 7.800 kilometrelik bir yolculuk yapacak. Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Erenhot Limanı üzerinden yurt dışına çıkacak ve Moğolistan'dan geçerek 17 gün sonra nihayet Moskova'daki varış noktasına ulaşacak.

Trende bulunan ve toplam değeri yaklaşık 20 milyon yuan (yaklaşık 2,88 milyon ABD doları) olan mallar, Langfang'daki yerel şirketlerden ve çevre bölgelerdeki ithalat ve ihracat şirketlerinden yollanan, çoğunlukla hafif sanayi ürünleri ile gıda, giyim ve günlük ihtiyaçlardan oluşuyor.

Kentin kalkınma ve reform komisyonuna göre yük treni hizmeti, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordineli kalkınmasını daha fazla teşvik etmek ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin inşasına entegre olmak için büyük önem taşıyor.