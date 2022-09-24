Çin'in Kuzeyindeki Kuş Adalarında Kuş Türü Sayısı Arttı

XİONG'AN, 23 Eylül (Xinhua) -- Son yıllarda, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Baiyangdian Gölü'nün ekolojik koruması ve restorasyonu güçlendirildi. Sistematik ekolojik yönetim sayesinde, Baiyangdian Gölü'nün su kalitesinde sıçrayan bir iyileşme görüldü ve biyoçeşitlilik önemli ölçüde arttı. Göl alanındaki kuş türü sayısı, yeni alan kurulmadan önceki miktara göre 31 artarak 237'ye ulaştı. Xiong'an Yeni Bölgesi yönetimi, Baiyangdian Gölü'nde yabani kuşların üremesi için, yaygın olarak "kuş adaları" olarak bilinen dokuz kuş habitatı belirlemişti.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Baiyangdian Gölü'nde bir akbalıkçıl görülüyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhu Xudong/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Baiyangdian G ölü'nde bir akbalıkçıl görülüyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhu Xudong/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Baiyangdian G ölü'nde yabani kuş sürüsü görülüyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Xun/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Baiyangdian G ölü'nde bir akbalıkçıl görülüyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhu Xudong/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Baiyangdian G ölü'nde bir akbalıkçıl görülüyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Xun/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Baiyangdian G ölü'nde bir kuş habitatı görülüyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhu Xudong/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Baiyangdian G ölü'nde bir akbalıkçıl görülüyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhu Xudong/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Baiyangdian Gölü'nde yabani elmabaşlar görülüyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Xun/Xinhua)