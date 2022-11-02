Çin'in Kuzeyindeki Hebei Eyaletinde Uluslararası Dijital Ekonomi Fuarı Düzenlenecek

SHİJİAZHUANG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang'da 16-18 Kasım tarihlerinde dijital ekonomiyle ilgili uluslararası bir fuar düzenlenecek.

SHİJİAZHUANG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang'da 16-18 Kasım tarihlerinde dijital ekonomiyle ilgili uluslararası bir fuar düzenlenecek.

Eyalet yönetiminin enformasyon idaresinden yapılan açıklamaya göre, 2022 Çin Uluslararası Dijital Ekonomi Fuarı, bütünleyici yenilikler ve dijital güçlendirme başlıkları üzerinde yoğunlaşacak.

Fuarda düzenlenecek toplam 38 yan forumda ayrıca, metaverse, bulut bilgi işlem, endüstriyel internet ve veri güvenliği yönetimi ele alınacak. Dijital ekonominin yeni kalkınma eğilimlerini ele almak üzere bu yılki fuara Heilongjiang, Fujian ve Shaanxi gibi eyaletler konuk olacak.

Etkinlik sırasında çeşitli araştırma raporları yayınlanacak ve yeniliklerin ticarileştirilmesi konusunda birden fazla tanıtım faaliyeti yürütülecek.

Bu arada fuarda gizliliği koruyan bilişim teknolojileri, entegre devre yenilikleri, büyük veriler ve akıllı bağlantılı araçlarla ilgili dört büyük yarışma da düzenlenecek.

Çin'in ilk ulusal dijital ekonomi fuarı olma özelliği taşıyacak etkinlik, Sanayi ve Bilişim Teknolojisi Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Hebei eyalet yönetimi tarafından ortaklaşa düzenlenecek.