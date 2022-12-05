Çin'in Kuzeyindeki Hebei Eyaletinde 700 Yıldan Daha Eski Bir Taş Tablet Bulundu

SHİJİAZHUANG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çinli yerel yetkililere göre, ülkenin kuzeyindeki Hebei eyaletinin Longyao ilçesinde Yuan Hanedanlığı (1271-1368) dönemine ait 1286 yılına tarihlenen bir taş tablet bulundu.

SHİJİAZHUANG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çinli yerel yetkililere göre, ülkenin kuzeyindeki Hebei eyaletinin Longyao ilçesinde Yuan Hanedanlığı (1271-1368) dönemine ait 1286 yılına tarihlenen bir taş tablet bulundu.

Weijiazhuang kasabasına bağlı Gongzi köyünde bulunan tabletin 736 yıllık bir geçmişi var.

Uzmanlara göre bu tablette, Wang soyadlı yerel bir ailenin değerleri ve erdemleri anlatılıyor.

1,52 metre uzunluğunda, 0,76 metre genişliğinde ve 0,26 metre kalınlığındaki tablet, mavi taştan yapılmış ve üzerinde bir kubbesi bulunuyor. Tabletin ön yüzündeki karakterler net ve 18 satırdan oluşuyor.

Yazıtta, Wang'ın tüm yaşamları boyunca çiftçi olarak çalışan atalarının yaptıkları anlatılıyor. Ataları tarlalarda gayretle çalışmış ve kendi evlerini satın almış, evde büyüklerine saygı göstermiş ve fakirlere yardım etmiş. Wang'ın soyundan olanlar, mezarları yeniden inşa etmiş ve tableti, değerlerini ve erdemlerini hatırlamak için bir anıt olarak dikmiş.

Longyao ilçesinde edebiyat ve tarih alanında bilim insanı olan Guo Yingjie, bu taş tabletin keşfinin Yuan Hanedanlığı'nın kültürel tarihinin araştırılması açısından büyük değere sahip olduğunu bildirdi.