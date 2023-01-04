Çin'in Kuzeyindeki Ganqmod Limanı, 2022 Yılında Mal Sevkiyatında Artış Kaydetti

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Ganqmod Limanı üzerinden yapılan mal sevkiyatı hacmi 2022'de 19 milyon tonu aşarken bu liman, Çin ile Moğolistan arasındaki en büyük sevkiyat hacmine sahip karayolu limanı oldu.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Ganqmod Limanı üzerinden yapılan mal sevkiyatı hacmi 2022'de 19 milyon tonu aşarken bu liman, Çin ile Moğolistan arasındaki en büyük sevkiyat hacmine sahip karayolu limanı oldu.

Bayan Nur kentindeki Ganqmod Limanı yönetim komitesine göre bu rakam, 2021'deki rakamın 2,44 katına ulaştı. Sevk edilen ürünler arasında, ithal kömür bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 160 artışla 18 milyon tonu aşarken, ihraç edilen mallar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74'ün üzerinde artışla 257.700 tona ulaştı.

2021 yılında, Kovid-19 pandemisi ve diğer faktörlerden etkilenen limanın sevkiyat hacmi önemli ölçüde azaldı. 2022'de İç Moğolistan, limandaki sevkiyat hacminin toparlanmasını desteklemek için iş ortamının iyileştirilmesi ve akıllı gümrük işlemleri dahil olmak üzere yenilikçi önlemler uygulamaya koydu.

Yönetim komitesine göre, 2009'da sadece 400 olan liman yoluyla gelen ve giden kargo araçlarının günlük sayısı, şu anda günlük 3.500'ün üzerine çıkmış durumda.

Ülke için önemli bir enerji ithalat kanalı olan Ganqmod Limanı, Çin-Moğolistan-Rusya ekonomik koridorunda önemli bir merkez haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'tan bildiriyor. (XHTV)