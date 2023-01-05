Çin'in Kuzeyindeki Fenhe Nehri'nde Barınan Kuş Sayısı Arttı
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TAİYUAN, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan'da, Fenhe Nehri üzerinde karnını doyuran bir ak balıkçıl görülüyor, 4 Ocak 2023.
TAİYUAN, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan'da, Fenhe Nehri üzerinde karnını doyuran bir ak balıkçıl görülüyor, 4 Ocak 2023.
Son yıllarda Fenhe Nehri boyunca devam eden ekolojik çabalar sayesinde giderek artan sayıda ak balıkçıl, ötücü kuğu, kara leylek ve diğer nadir görülen kuş cinsleri barınmak için buraya geldi. (Fotoğraf: Zhan Yan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel